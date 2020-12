Torjäger im Formloch: Stürmer Ducksch nur noch Joker bei Hannover 96  

Hendrik Weydandt fiel der Ball eher zufällig vor die Füße, abgeprallt von Khaled Nareys Schienbein. Aber der 96-Stürmer schaltete am schnellsten im Hamburger Fünfmeterraum, war zuvor schlau durchgelaufen und belohnte sich stochernd mit dem 100. 96-Tor in der Nordduellhistorie. Es war zwar erst sein dritter Saisontreffer, aber das goldene Tor beim Auswärtssieg in Hamburg – und die nächste Leistung, bei der sich der 25-Jährige zumindest aufopfernd reinwarf.

Die scharfe Ecke hatte zuvor Patrick Twumasi getreten. Der teuerste 96-Transfer des Sommers ließ seine Qualität endlich aufblitzen. „Er hat das vor allem in der ersten Halbzeit taktisch sehr gut gemacht“, lobte Trainer Kenan Kocak. In der zweiten Hälfte wackelte Twumasi mit, als 96 wankte. „Aber ich bin sehr zufrieden mit seinem Engagement, seiner Bereitschaft – er wollte“, fand Kocak.

Ducksch soll langsam aufgebaut werden

Anders steht es um Marvin Ducksch. Der stand gegen Hamburg zum ersten Mal in dieser Saison nicht in der Startelf – und ist seinen Stammplatz fürs Erste los. Stattdessen bleibt ihm nur die Jokerrolle. Auf der Ersatzbank in Hamburg wickelte sich der Stürmer erst mal in eine dicke graue Decke, gegen die Kälte. Ducksch war nicht glücklich, auch wenn Kocaks Entscheidung folgerichtig war nach allzu vielen verpassten (Tor-)Chancen. „Natürlich erwarte ich nicht, dass ein Spieler Hurra schreiend durch die Gegend läuft“, berichtete Kocak über Duckschs Reaktion. Es sei aber „in keiner Weise eine Degradierung“ gewesen. „Manchmal muss man als Trainer Spieler schützen und sie mit kleinen Schritten voranbringen. Das wollten wir erreichen.“

Der Trainer will Ducksch langsam wieder aufbauen, so wie in der Vorsaison. Da lief es ebenfalls mies zum Start. Das änderte sich nach Aussortierung und Corona-Stopp. Als Kocak nach der Zwangspause wieder auf Ducksch setzte, hatte der die Probleme endlich abgestreift, schoss neun Tore in den letzten neun Spielen.