Die neue 96-Tor-WG Ducksch und Teuchert: "Hatten nicht allzu schöne Zeiten"

Die beiden gab es beim 3:0 in Wiesbaden nur im Doppelpack. Im Sturm als neues 96-Angriffsduo, das sich auf dem Platz ebenso gut versteht wie als Zimmergenossen. Zu den Interviews nach dem ersten Saisonsieg kamen die beiden ebenfalls als Tor-Pärchen. Marvin Ducksch (25) mit zwei Toren und Cedric Teuchert (22) mit einer starken Vorbereitung.

Teuchert: Ich habe mich extrem gut gefühlt. Nach der Verletzung bin ich gut wieder reingekommen. Die ganze Mannschaft hat das gezeigt, was der Trainer vorgegeben hatte. Das 3:0 war hochverdient und überzeugend.

Wie groß ist die Erleichterung nach dem ersten Saisonsieg?

Teuchert: Wir hatten in den letzten Monaten nicht allzu schöne Zeiten. Duckschi und ich haben in unseren Teams nicht die große Rolle gespielt. Ich kann für uns beide sagen, dass extrem viel Druck von uns abfällt. Wir hatten Bock, der Mannschaft zu helfen, so kann es weitergehen. Die Mann­schaft hilft uns da­bei auch sehr.

Hatten Sie Marvin Ducksch bei der Torvorlage zum 1:0 deshalb auch bewusst gesucht?

Teuchert: Wir sind ja auf dem Zimmer zusammen. Da muss ich mir alle zwei Minuten anhören: Spiel den Ball zu mir! Aber ich habe diesmal schon ge­wusst, dass er in der Mitte wartet.

Ducksch: Ich habe ge­dacht: Endlich! Ich hatte vorher schon zwei Kopfballchancen. Ich war umso glücklicher, dass Cedi mich da gesehen hat. Es war nicht ganz so einfach für ihn, ich habe erst am Sechzehner gewartet und erst dann den Schritt ge­macht. das hat er überragend gespielt. Daran sieht man, was für einen guten Jungen wir haben.