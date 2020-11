Hannover 96: Ducksch nach Aue-Albtraum an der Wade verletzt

Nach dem Aue-Spiel tauchte Marvin Ducksch ab, Interview-Anfragen lehnte er erstmal ab - eine schwierige Phase für den besten 96-Torjäger der vergangenen Saison. Harte Kritik an Ducksch findet Manager Gerhard Zuber "ein bisserl unfair". Schließlich sielt sich Ducksch die meisten Torchancen der 2. Liga heraus, aber - er trifft nicht.

Ducksch fällt mit Wadenverletzung aus

Nun hat eine Verletzung ihn getroffen. Ducksch fehlt in dieser Trainingswoche wegen einer Verletzung an der Wade. Damit ist auch ein Einsatz am kommenden Samstag im Test gegen Wolfsburg ausgeschlossen. Wie fit er bis zum nächsten Spiel in Würzburg am 22. November wird, weiß Kocak derzeit nicht.