"Er ist eine Option": Bekommt Valmir Sulejmani seine Chance im 96-Sturmzentrum?

Weht es 96 gleich den nächsten Stürmer weg? Der Wochenbeginn wird jedenfalls zum Angriffsalptraum: Nach der bitteren Verletzungsnachricht um Topscorer Marvin Ducksch am Montag, der mit einem Faserriss im Oberschenkel mehrere Wochen fehlen wird, brach am Dienstag auch noch Hendrik Weydandt das Training vorzeitig ab – die Wade.

Als die Kollegen noch Tempo machten, machte sich der Problemstürmer mit Schmerzen auf den Weg in die Kabine. „Er hat in der Wade was gemerkt“, verriet Kenan Kocak, dem so langsam die Sturmoptionen ausgehen. Es sei zwar wohl „nichts Schwerwiegendes“, betonte der Trainer, „wir haben ihn als Vorsichtsmaßnahme reingeschickt.“ Trotzdem könnte Weydandts Einsatz gegen Düsseldorf am Sonntag in Gefahr geraten.