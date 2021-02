Ohne Ducksch und Weydandt in Düsseldorf: Müller-Wohlfahrt checkt 96-Sturmduo durch

Marvin Ducksch in der A-Elf, Hendrik Weydandt im B-Team – das war in den vergangenen Wochen zumeist die Aufteilung im Trainingsspiel. Trainer Kenan Kocak setzte ja in der Startelf fast nur auf eine zentrale Spitze, das 0:0 gegen Paderborn bildete die Ausnahme. Ducksch und Weydandt konnten am Donnerstag allerdings erneut nicht mittrainieren – sie waren nach München gereist.

In der Praxis von Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, dem Arzt, den die Fußballer und Topsportler wie Usain Bolt vertrauen, werden ihre Verletzungen noch mal überprüft. Am Freitag soll es Ergebnisse geben. Ducksch hat nach der heimischen Diagnose einen Muskelfaserriss erlitten, Weydandt Wadenprobleme.