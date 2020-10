Gesundheitsamt gibt grünes Licht: Hannover 96 darf gegen Düsseldorf vor Zuschauern spielen

Bislang hat 96 8500 von 9800 Karten verkauft - darin enthalten sind auch die 7300 Tickets, die als Testdauerkarte für die beiden 96-Spiele gegen Braunschweig und Düsseldorf ausgegeben wurden. Abzuwarten bleibt, ob alle Karteninhaber in der aktuellen Situation auch den Weg ins Stadion finden. In den sozialen Medien gab es zuletzt immer wieder Kritik an Fußballspielen mit Zuschauern - gerade wenn die Infektionszahlen derart in die Höhe schießen.