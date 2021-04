96-Duo bringt frischen Wind: Ducksch trifft, Schatzschneider lobt Weydandt

Das Auffälligste an Marvin Ducksch war am Sonntag in Bochum erst mal, dass man seine neue Frisur lange nicht sehen konnte. Der Stürmer saß vor den Blicken gut geschützt unterm Dach auf der Bank. Er stand erst zum vierten Mal in der Saison nicht in der Startelf. Trainer Kenan Kocak hatte sich zunächst für den Ein-Mann-Sturm Hendrik Weydandt entschieden.

Die schnittige Haarpracht von Ducksch war vermutlich auch eher nicht spielentscheidend. Aber geschadet hat sie auch nicht bei seinem Kopfballtor. Nur 122 Sekunden nach seiner Einwechslung gelang ihm der Anschlusstreffer zum 2:3.