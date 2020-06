Die letzten Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen Dynamo Dresden

Die Ausgangslage

Für Dynamo ist es eine spezielle Situation. Während alle anderen Zweitligisten bereits drei bis vier Spiele nach der Coronapause absolviert haben, folgte der Re-Start der Dresdener mit Verspätung am Sonntag gegen den VfB Stuttgart (0:2). Durch die zweiwöchige Quarantäne muss das Tabellenschlusslicht nach wie vor einen Rücjkstand aufholen. Zeit dazu haben sie nicht, schon in Hannover müssen Punkte für den Klassenerhalt her. Doch auch 96 steht nach dem schwachen Auftritt in Sandhausen unter Zugzwang. Bei einer Niederlage droht doch noch das Abrutschen in den Abstiegskampf, aus dem man sich eigentlich schon gerettet wähnte.

Statistik

Zweimal wurde das Rückspiel zwischen 96 und Dresden wegen der Coronapandemie bereits verschoben, am heutigen Mittwoch kommt es im dritten Anlauf nun aber wirklich zum siebten Aufeinandertreffen der beiden Klubs. Die Bilanz: 96 gewann vier Partien, Dresden zwei. Interessant ist allerdings, dass die 96-Heimbilanz schlechter ist. Nur eine von drei Partien gewannen die Roten zuhause, während im Dresdener Rudolf-Harbig-Stadion drei von drei Spielen an die Niedersachsen gingen. So auch das Hinspiel, das 96 dank Treffern von Julian Korb und Cedric Teuchert 2:0 gewann.