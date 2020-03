Elfmeterheld Zieler und eine makellose Auswärtsbilanz: So liefen die Spiele zwischen 96 und Dresden

Eigentlich hätte Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Dynamo Dresden gespielt. Doch aufgrund der jüngsten Entwicklungen rund um das Coronavirus wurden alle Partien im deutschen Fußball abgesagt.

Spielbetrieb eingestellt

Zunächst wurde am Mittwoch bekannt, dass 96-Profi Timo Hübers mit dem Virus infiziert ist und in Quarantäne versetzt wurde. Daraufhin wurde das gesamte Team getestet. Bei den Untersuchungen kam heraus, dass auch Linksverteidiger Jannes Horn erkrankt ist. Das Spiel gegen Dresden konnte somit ohnehin nicht mehr stattfinden, da das komplette 96-Team in häusliche Quarantäne versetzt wurde.