Hannover 96 ist am Samstagabend (20.30 Uhr) bei Dynamo Dresden gefordert. Das Team von Jan Zimmermann will nach dem Remis in Bremen (1:1) und der Heimpleite gegen Rostock (0:3) nun endlich den ersten Dreier der Saison einfahren. Hier könnt ihr die Partie im Liveticker verfolgen!