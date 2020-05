96-Gegner Dresden klagt über Mini-Vorbereitung: "Hätte mir ein paar Tage mehr Zeit gewünscht" 

Am 17. Mai geht es für Hannover 96 in der 2. Bundesliga weiter - mit einem Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Der erste Gegner nach der Corona-Zwangspause klagt derweil über die Voraussetzungen vor dem Spiel und kehrt "mit der kürzesten Vorbereitungszeit in der Geschichte des Profifußballs in den Spielbetrieb zurück".