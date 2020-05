"Keine Symptome, keine Indizien, nichts": Vermeintlicher 96-Auftaktgegner gibt Rätsel auf

Am Trainingsgelände in Dresdens Großem Garten herrscht große Ruhe, auch im Stadion ist es still bei Dynamo. Wieder. Der Klub ist für zwei Wochen in Quarantäne – und hält auch sonst nach außen dicht.

Makienok postet sein Ergebnis bei Instagram

Dynamo hat zwei positive Profis, das Gesundheitsamt häusliche Quarantäne angeordnet – für alle Spieler, Trainer und Betreuer. Welche Profis positiv getestet wurden, wollte der Verein für sich behalten. Der Däne Simon Makienok (29) postete aber bei Instagram, dass er infiziert sei. Er schrieb: „Nachdem ich fünfmal getestet wurde, seit wir wieder mit dem Training begonnen haben und jedes Ergebnis negativ war, bekam ich plötzlich einen Test zurück, der besagte, dass ich auf Covid-19 positiv getestet wurde. Keine Symptome, keine Indizien, nichts.“

Offiziell gibt Dynamo nur so viel gibt bekannt: Die betroffenen Pro­fis seien „in den vergangenen Tagen medizinisch unauffällig“ und „weiterhin symptomfrei“.