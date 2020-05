DFL-Boss Seifert zu Quarantäne bei 96-Gegner Dresden: "Ich interpretiere das nicht als Rückschlag" 

Am kommenden Wochenende startet der Spielbetrieb in der 1. und 2. Bundesliga wieder. Hannover 96 würde am nächsten Sonntag eigentlich Dynamo Dresden im eigenen Stadion empfangen. Doch am Samstag wurde bekannt, dass bei den Sachsen zwei weitere Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Seifert sieht, "dass das Konzept funktioniert"

In solchen Fällen schreibt das von der DFL erarbeitete Hygienekonzept eigentlich vor, dass nur die infizierten Spieler in eine zweiwöchige Quarantäne müssen. Nicht so im Falle bei Dynamo. Das zuständige Gesundheitsamt hat entschieden, dass das komplette Team isoliert werden muss - auch weil es sich mit den zwei neuerlichen positiven Ergebnissen bereits um den dritten Corona-Fall binnen kürzester Zeit beim Tabellenletzten der 2. Bundesliga handelt.

Damit steht fest, dass das geplante Spiel gegen Hannover 96 nicht stattfinden kann. DFL-Boss Christian Seifert hat sich am Samstagabend im Aktuellen Sportstudio zu den jüngsten Entwicklungen geäußert: "Ich habe schon heute Nachmittag (Anm. d. Red.: Samstag) davon erfahren, die Geschäftsleitung von Dynamo hat einen unserer Mitarbeiter davon in Kenntnis gesetzt. Das zeigt, dass das Konzept funktioniert - und dieses sieht eben vor, dass ein etwaig betroffenes Team nach Entscheidung des zuständigen Amtes in Quarantäne muss. Auch die Sportministerkonferenz hat bereits in der jüngeren Vergangenheit empfohlen, dass bei Auftreten eines Falles eine 14-tägige Quarantäne folgen soll."