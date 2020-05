96-Profichef Martin Kind: "Nachricht vom Dresdener Quarantänefall hat mich schockiert" 

Außerdem fragt sich Kind, "warum das Dresdner Gesundheitsamt bei einem wahrscheinlich vergleichbaren Vorfall eine andere Entscheidung getroffen hat als das Kölner die Tage zuvor". So oder so: Eine Entscheidung, wie es nun weitergeht, wird erst am Montag oder Dienstag von der DFL erwartet.

Und was bedeutet der Dresdener Quarantänefall nun für die zweite Liga? Kind bezieht auch dazu Stellung: "Ich empfehle, dass die DFL die notwendigen Fragen klärt und Entscheidungen trifft mit der Prämisse, die Saison auf jeden Fall zu Ende zu spielen - notfalls in den Juli hinein."

Geht 96 trotzdem ins Hotel?

Eigentlich sollte 96 am Montag in Quarantäne-Hotel am Maschsee ziehen, um den Vorlagen des Hygienekonzepts der DFL zu entsprechen. Durch die Absage des Spiels gegen Dresden könnten sich die Pläne nun ändern. "Da sind wir noch in Gesprächen mit der DFL, es wird sich vermutlich erst Montagfrüh entscheiden. Meine Empfehlung ist, erst eine Woche später vor dem Spiel in Osnabrück ins Hotel zu gehen", teilt Kind mit.