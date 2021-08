Stehplatzboxen und Formulare: Das müssen 96-Fans zum Stadionbesuch in Dresden wissen

Am Samstag, 14. August 2021, tritt Hannover 96 zum Auswärtsspiel bei Aufsteiger Dynamo Dresden an. Das Spiel beginnt um 20.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion.

Ja. Dynamo Dresden bietet dafür – auch im Gästebereich – sogenannte „Stehplatzboxen“ an. Für diese Boxen können Fans Karten für maximal zehn Personen bestellen. Dabei muss es sich um Personen handeln, die sich untereinander kennen – also beispielsweise Familienmitglieder, Kollegen oder Menschen aus dem Freundeskreis. Auch eine Bestellung für zum Beispiel sechs untereinander vertraute Menschen ist laut 96 möglich. Lediglich die Maximalgrenze von zehn darf nicht überschritten werden. Jedes Ticket kostet 16,50 Euro.

Grundsätzlich gilt die „Drei-G-Regel“ – geimpft, getestet, genesen. Für den Stadionbesuch ist also ein Nachweis für eine dieser drei Möglichkeiten vorzulegen.

Top-Torschützen in Bildern: die 50 erfolgreichsten Torjäger in der Geschichte von Hannover 96 (Stand: 18. Mai 2021)

Am eigenen Sitz- oder Stehplatz darf die Maske während der Partie abgesetzt werden. Zudem müssen Kinder bis einschließlich fünf Jahre keine Maske tragen.

Dresden und Heidenheim als Wegweiser: In welche Richtung geht die wilde Zweitligafahrt für 96?

Und sonst?

Für jede einzelne Karte müssen der Vor- und Nachname, die Adresse und die Telefonnummer des Kartennutzers für eine eventuelle Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt angegeben werden.

Wie kommen Fans von Hannover 96 an die Eintrittskarten?

Genauere Infos dazu gibt es auf der 96-Website. Zunächst muss ein Ticket-Bestellformular ausgefüllt und per E-Mail an 96 geschickt werden. Die Vergabe richtet sich nach der Verfügbarkeit, Dauerkarteninhaber der Saison 2019/20 und Vereinsmitglieder werden bevorzugt behandelt. Die Tickets müssen im Fanshop an der HDI-Arena abgeholt werden, ein Online-Verkauf ist nicht möglich.