Edgar Prib feiert seinen 30. Geburtstag! Die Bilder seiner Karriere

234 Profi-Spiele hat er schon auf dem Buckel und am 15. Dezember 2019 darf er seinen 30. Geburtstag feiern. Herzlichen Glückwunsch, Edgar Prib!

Der Mittelfeldspieler spielt seit 2013 für Hannover 96 und absolvierte bis heute 124 Partien für die Roten – 14 davon als Kapitän. Bei den Roten erlebte er zwei Abstiege, Höhepunkt war allerdings der direkte Wiederaufstieg in der Saison 2016/17. Seine 96-Zeit, in der er viermal traf und stolze 21 Vorlagen gab, war aber auch immer wieder von Verletzungen geprägt. Doch in dieser Spielzeit läuft alles rund für Prib. Trainer Kocak ließ ihn zwar in seinen ersten drei Partien auf der Bank, aber vielleicht darf er am Samstag (13 Uhr) gegen den VfB Stuttgart mal wieder ran. Zu seinem Ehrentag gibt´s hier die Bilder seiner Karriere.