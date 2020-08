Aus für alteingesessenes Duo: Edgar Prib und Felipe vor 96-Abschied

Dass es auch für Edgar Prib (30, spielt seit 2013 in Hannover) und Felipe (33, seit 2012) keine Zukunft mehr gibt unter Kocak, war bereits klar. Jetzt ist endgültig Schluss: Beim 3:1 im Testspiel gegen Roda Kerkrade am Samstag standen sie nicht mehr im Kader – Prib wollte nicht, Felipe durfte nicht.

Die Streichliste von Kenan Kocak macht keinen Halt vor Namen, der Trainer von Hannover 96 sortiert in dieser Transferperiode rigoros aus. Den Anfang machten Ron-Robert Zieler ( leihweise zum 1. FC Köln ) und Marvin Bakalorz , dessen bis 2022 gültiger Vertrag im gegenseitigen Einverständnis aufgelöst wurde .

Verteidiger Felipe hingegen war von Kocak aussortiert worden. "Bei Felipe war es unsere Entscheidung“, so Kocak. Der Vertrag mit dem Brasilianer soll aufgelöst werden, jetzt geht es um die Höhe der Abfindung.

Prib war zuvor auf den Trainer zugekommen, hatte darum gebeten, nicht spielen zu müssen. Er will sich nicht verletzen, die Suche nach einem neuen Klub geht wohl voran. Der Coach: „Eddy Prib kam mit der Bitte auf mich zu, er wollte kein Risiko eingehen. Diesem Wunsch habe ich entsprochen."

Felipe und Prib mit vielen Verletzungssorgen in Hannover

Prib kam im Jahr 2013 von der SpVgg Greuther Fürth nach Hannover. Der gebürtige Russe war fast immer Stammspieler, doch sein Körper spielte nicht mit. Zwei Kreuzbandrisse in Folge setzten den vielseitigen Mittelfeldkämpfer für eineinhalb Jahre außer Gefecht. Doch auch diese Leidenszeit steckte Prib erstaunlich gut weg, gerade nach der Corona-Pause blühte er noch mal auf, trug die Kapitänsbinde und erzielte vier Treffer, so viele wie noch nie in einer Saison.