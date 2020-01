"Noch nicht die physischen Komponenten": Darum ist Edgar Prib bei Hannover 96 außen vor

Edgar Prib hat lange gewartet bis zu seinem ersten Saisontor. Dann rettete er den Punkt gegen den VfB Stuttgart mit seinem 2:2, einer Einzelleistung, einem Schuss mit seinem starken linken Fuß. Keinen Monat später lässt 96 den Co-Kapitän links liegen. Trainer Ke­nan Kocak testete ihn in der Vorbereitung als linken Verteidiger, wo 96 eigentlich genügend Kandidaten im Kader hat. Nach dem 3:3 gegen Viktoria 89 Berlin – mit einer Prib-Torvorlage – erklärte Kocak, warum er seinen Platz im Mittelfeld wirklich verloren hat.

Bakalorz, Stendera, Haraguchi und Kaiser haben die Nase vorn

„Wir müssen schauen, wo Eddy am besten passt“, sagte Kocak, „eins ist klar: Eddy hatte eine lange Verletzungspause und hat noch nicht die physischen Komponenten, um im Mittelfeldbereich Akzente setzen zu können.“ Was der Trainer meint: Der 30-Jährige passt in seinem körperlichen Zustand nicht zu Kocaks Attacke-Fußball, wie ihn früher schon Daniel Stendel mit 96 praktizierte: früh angreifen, Ball erobern – und ab geht die Post.

„Da brauchen wir schon eine sehr hohe Frequenz an Sprints und Umschaltspiel und Ge­gen­pres­sing, und dann braucht man diese physische Belastbarkeit“, erklärte Kocak. Hier sieht der Coach Marvin Bakalorz, Marc Stendera, Genki Haraguchi und den Neuen Dominik Kaiser vorne. Im Testspiel gegen Wolfsburg ermahnte Ko­cak allerdings auch Stendera einige Male, seine Halbposition im Mittelfeld zu halten.