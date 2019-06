Hannover 96: Edgar Prib gibt den Ball weiter an Marvin Bakalorz

"Normalerweise gibt man die Verlängerung ja erst nach der Unterschrift bekannt", sagte auch Prib. "Aber wir haben letzte Woche gesagt, wir geben das jetzt schon vorher bekannt. Auch als Signal für andere Spieler, sich für die kommende Saison für 96 zu entscheiden." Damit meinte Prib auch seinen Noch-Kollegen Bakalorz. In dieser Woche will "Baka" sich entscheiden, bei welchem Klub er in der kommenden Saison spielen will.