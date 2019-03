Hannover 96: Edgar Prib strebt Comeback gegen FC Augsburg an 

Prib schießt sich für Augsburg ein

Gestern morgen schlug er bereits weite Flugbälle mit Fitmacher Dennis Fischer. Der Einsatz gegen Leverkusen am Sonntag käme aber zu früh. Fürs Spiel in Augsburg am 16. März schießt sich Prib allerdings schon mal ein. Der letzte Profi-Einsatz Pribs liegt anderthalb Jahre zurück: Im DFB-Pokal in Bonn spielte er zum bisher letzten Mal. Anschließend riss zweimal an derselben Stelle das Kreuzband. Die Knieverletzung ist überstanden, für die Regionalligamannschaft traf der frühere Kapitän der Profis vor zwei Wochen gegen Oldenburg (2:1) doppelt.