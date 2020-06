Bebou, Bittencourt & Co.: So läuft's nach dem Re-Start bei den Ex-Profis von 96

Seit dem Pfingstwochenende wird in Deutschland auch in der 3. Liga wieder Fußball gespielt, in der 1. und 2. Bundesliga sind nach der Corona-Zwangspause mittlerweile bereits vier Spieltage über die Bühne gegangen. Frühere Profis von Hannover 96 haben dabei immer wieder Schlagzeilen geschrieben.

Zuletzt ist dies bei Ihlas Bebou, Leonardo Bittencourt und auch Kenan Karaman der Fall gewesen, denen Treffer gelungen sind, die für ihren jeweiligen neuen Arbeitgeber drei Punkte wert gewesen sind. Allerdings läuft es nicht bei jedem früheren Roten rund. Der SPORTBUZZER hat sich in den drei höchsten Spielklasse umgeschaut und einen Blick darauf geworfen, wie gut oder schlecht den Spielern, die 96 in den vergangenen Jahren verlassen haben, der Re-Start gelungen ist...