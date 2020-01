Halstenberg und Co.: Diese Eigengewächse konnten sich bei 96 nicht durchsetzen

Die Nachwuchsarbeit von Hannover 96 ist in den letzten Tagen in den Fokus gerückt - Grund dafür ist Kritik, die Trainer Kenan Kocak an den Talenten übte, die aktuell bei den Profis mitmischen. "Die NLZ-Spieler sind bei Weitem nicht so weit, dass sie sich annähernd Hoffnung machen können Richtung 2. Liga. Das muss man knallhart sagen", sagte Kocak nach dem Test gegen Werder Bremen (1:3).

Als Talentschmiede war 96 noch nie bekannt, konnte in den vergangenen Jahren aber immerhin Waldemar Anton und Linton Maina in die Profimannschaft integrieren. Beide sind mittlerweile Stammspieler, Anton war sogar zwischenzeitlich Kapitän. Auch Noah Sarenren Bazee und Timo Hübers, die jeweils immer wieder von Verletzungen gestoppt wurden, gelang der Sprung nach oben.