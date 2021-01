Ein Eigentor in Karlsruhe, fünf 96-Fehlerteufel und eine Analyse

Kinglsey Schindler

Dem Eigentorking unterlaufen mehrere Fehler auf einmal. Er hat Gordon im Blickfeld, aber gar keinen Gegenspieler, springt dann weder aktiv in die Eckballflanke, noch duckt er sich, um seinem Torwart die Abwehr zu leichtern. Schindler schließt die Augen, macht dicke Backen und verlängert den Ball passiv über 96-Torwart Michael Esser hinweg ins eigene Tor.

Michael Esser

Er ruft „Torwart“. Alte Regel: Weg da, wenn der Torwart brüllt. Esser ist bedrängt, will die Ecke also wegfausten statt zu riskieren, den Ball beim Schnappen zu verlieren. Er kann nicht ahnen, dass Schindler nicht auf ihn hört, er sieht es auch nicht, weil er in diesem Moment ebenfalls die Augen schließt. „Unangenehm, wenn der Ball verlängert wird“, sagte Esser nachher. Seine Chance wäre gewesen, Mitspieler Schindler offenen Auges wegzurammen. Wer will das schon?