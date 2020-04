"Einfach Erleichterung": Hanno Balitsch und sein 96-Moment am 8. Mai 2010 in Bochum

„Ich war ja in einer Zeit bei 96, in der es fast ausschließlich darum ging, die Klasse zu halten“, sagt Hanno Balitsch. Ihm fällt dennoch ein besonderer Moment ein, an den er sich gerne erinnert. Einer, der „schön war“, sagt er. „Aber es war eine andere Form von schön, vor allem befreiend. Kein Moment, den du wirklich feierst, aber prägend. Wegen der Vorkommnisse in dem Jahr mit Robs …“ Sein besonderer Moment ist der 8. Mai 2010. Der Tag, an dem Hannover 96 in Bochum die Klasse hält – ein halbes Jahr, nachdem sich Robert Enke das Leben genommen hatte. Es ist der letzte Spieltag der Bundesliga-Saison, und 96 steht am sportlichen Erstliga-Abgrund. Für viele fühlt sich das aber nur an wie eine Randnotiz, überlagert von der schrecklichen Tragödie um den langjährigen 96-Torwart. Enke kämpfte jahrelang unbemerkt mit Depressionen. Im November 2009 verliert er den Kampf und begeht Suizid.

Diese Tragödie lähmt 96. Nach gutem Saisonstart steht das Sportliche völlig im Hintergrund. „Die Zeit danach war oft sehr surreal. Wir waren in einer absoluten Schockstarre“, erzählt Balitsch. Auch zehn Jahre später sind die Gedanken von damals noch präsent. „Wir waren alle ein Stück weit wie ferngesteuert, liefen auf Autopilot, haben einfach funktioniert.“ "Der Alltag steht hintenan" Das Team rutscht in den Abstiegskampf. „Natürlich ist es unheimlich schwer, sich aufs Sportliche zu konzentrieren. Der Alltag stand hintenan, wir haben nach Normalität und Routine gesucht“, sagt Balitsch. Doch statt Normalität finden die Profis oft nur Leere. „Der Leistungsgedanke war nicht mehr entscheidend“, erinnert sich Balitsch, der mit Frau und den drei Kindern heute wieder in der südhessischen Heimat wohnt. „Viele Dinge werden plötzlich unwichtig: ob du spielst, ob du in der Startelf stehst, der Konkurrenzkampf, der eigentlich Kräfte freisetzen kann. Und alle, die das Recht oder die Pflicht gehabt hätten, zu sagen: ‚Was spielt ihr eigentlich für einen Rotz?‘, haben es nicht getan. Wir waren wie in Watte gepackt.“ Sportlich bringt 96 das in Probleme, emotional ist es heilsam für die Profis.

Aber auch das Spiel am Saisonende in Bochum hat sich „eingebrannt“ in der Erinnerung, sagt Balitsch. Endlich wieder ein schönes Gefühl. „Ich weiß noch genau, wie das war, vor dem Spiel auf den Rasen zu gehen. Du gehst hoch aus den Kabinen, rechts raus – und die komplette Stadionseite war rot.“ Die Unterstützung beflügelt die Profis, schon zur Halbzeit führt 96 beim Abstiegskonkurrenten mit 3:0. "Und ein 'Gott sei Dank'" Dabei bleibt es, beim Abpfiff fällt eine riesige Last von den 96-Profis. „Es hat sich einfach gut angefühlt“, sagt Balitsch, der das erste Tor vorbereitet hatte. Später an diesem Samstag fährt das Team noch zur Arena in Hannover: Spontanparty mit mehr als 10 000 Fans. Gegen 21.30 Uhr gehen die Profis auf den Rasen, werden gefeiert. „Da hast du dann langsam wirklich realisiert, was du geschafft hast“, sagt Balitsch. Seine Gedanken? „Einfach Erleichterung. Und ein ‚Gott sei Dank‘, dass kein Abstieg mit Robs in Verbindung gebracht wird …“

Emotionen pur: Nach dem erfolgreich gemeisterten Abstiegskampf bedankt sich die Mannschaft bei den Fans. © Ulrich zur Nieden

In den kollektiven 96-Jubel mischen sich an diesem Abend auch Tränen. Die Saison und die Erlebnisse schweißen Hannover zusammen, das gilt auch fürs Team. „Gute Freundschaften sind im Profifußball sehr selten“, sagt Balitsch. Doch ihn verbindet eine mit Arnold Bruggink – nicht nur wegen der Torvorlage in Bochum. „Immer wenn wir uns sehen, ist das ein großes Hallo. Er ist ein echter Freund.“ Vier Jahre teilten sie sich das Zimmer in Trainingslagern, bei Heim- und Auswärtsspielen. „Das muss schon passen.“ Und das tut es bis heute, auch der Werdegang der Ex-Profis ist ähnlich: Beide haben zwei Söhne und eine kleine Tochter, beide sind mittlerweile TV-Experten – Bruggink im holländischen TV, Balitsch beim ZDF. „Wir tauschen uns auch aus, wer wieder welchen Sermon von sich gegeben hat“, sagt Balitsch und lacht.

