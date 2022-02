Krajnc-Einsatz wackelt: 96-Plan B und C mit Gaël Ondoua oder Tim Walbrecht

Langsam wird die Zeit knapp für Innenverteidiger Luka Krajnc, zumindest fürs Heidenheim-Spiel am Freitag. Er sollte in Abwesenheit von Julian Börner (fünfte Gelbe) eigentlich in die Startelf rücken und neben Marcel Franke verteidigen, hat aber muskuläre Problem an der Wade.

Auch am Dienstag konnte Krajnc nicht mit dem Team trainieren. Der 27-Jährige versuchte es zwar und ging vor den Kollegen auf den Platz – aber er lief nur kurz, mehr lief nicht. Als die übrigen Profis etwas später für den offiziellen Trainingsbeginn raus kamen, ging Krajnc wieder rein.