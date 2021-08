96 schwört sich auf Dynamo ein: "Wir brauchen den Sieg für die Stimmung"

Am Freitagvormittag verabredete 96 sich bereits zum Training. Gemeinsames Mittagessen, Busabfahrt nach Dresden, Hotel, am Samstag ein kurzes Training vor Ort, Mittag, Besprechung, gemeinsam Zeit vertreiben. Zur besten Sendezeit am Abend ist dann Anstoß bei Dynamo Dresden. Primetime, frei empfangbar im Fernsehen, live vor 11 000 lauten Dresdnern und 200 Fans aus Hannover. 34 Stunden hatte die Mannschaft bis dahin Zeit, sich auf den ersten Saisonsieg einzuschwören.

Eine Million Zuschauer fieberten vor drei Wochen vorm Fernseher bei Sport 1 mit, als 96 das klar bessere Team stellte beim 1:1 in Bremen. Die Partie in Sachsen wird vorerst die letzte Gelegenheit sein, sich vor einem so großen Publikum zu zeigen. Entscheidend wird aber sein, nach dem Remis bei Absteiger Werder und der Pleite gegen Aufsteiger Rostock den ersten Sieg in der Liga zu holen.