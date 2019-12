96-Einspruch abgelehnt: DFB-Sportgericht begründet "Tordiebstahl" gegen Darmstadt

"Der Einspruch stützt sich in der Begründung auf einen Regelverstoß des Schiedsrichters Dr. Martin Thomsen in Zusammenhang mit der Aberkennung des aus unserer Sicht korrekt erzielten Tores von Marc Stendera zum 2:2-Ausgleich in der 87. Spielminute", so heißt es. "Nach unserer festen Überzeugung hätte dieses Tor – auch trotz der zu Saisonbeginn erfolgten Änderung im Regelwerk – gezählt werden müssen."

"In der Vorsaison hätte das Tor noch gezählt"

So hatte Hannover 96 am 28. November Einspruch gegen die Wertung des Spiels gegen Darmstadt 98 eingelegt.

Der oberste DFB-Sportrichter Hans E. Lorenz erklärte den Tordiebstahl nun für regulär. "Die Aberkennung des Tores ist eine schiedsrichterliche Tatsachenentscheidung, die im Einklang mit der geänderten Regel 9 steht. Alle Beteiligten am Fußballspiel müssen sich erst einmal an die neue Regel gewöhnen. In der Vorsaison hätte das Tor noch gezählt, aufgrund der Änderung der Regel 9 jetzt und in absehbarer Zukunft aber nicht mehr", erläuterte Lorenz.