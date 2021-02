Anfeuern ohne Erlaubnis: BTSV-Fans sprechen vor dem Derby gegen 96 im Stadion zum Team 

Die Angst vor einer weiteren Derbyniederlage scheint in Braunschweig groß zu sein: Wenige Tage vor dem Rückspiel gegen Hannover 96 haben knapp 200 Fans der Eintracht ihre abstiegsgefährdete Mannschaft noch einmal eindringlich auf die Bedeutung der Partie aufmerksam gemacht. Anzeige Wie auch immer das möglich ist oder von wem auch immer es möglich gemacht wurde, nahmen sie nach dem Training der Profis am Dienstag vor "ihrer" Kurve Aufstellung. Dicht an dicht, über Haushalte brauchte man nicht zu reden. Immerhin einige trugen Mundschutz. Das ist auf einem Video zu sehen, das dem SPORTBUZZER vorliegt - und am Dienstagabend im Internet kursierte. Das entsprechende YouTube-Video wurde mittlerweile gelöscht.

Eintracht-Präsident äußert sich Der Verein selbst wurde von der Aktion im eigenen Stadion überrascht. Wie der Klub in einer Stellungnahme mitteilte, hatten die Braunschweiger im Vorfeld keine Kenntnis. Eintracht-Präsident Christoph Bratmann dazu: "Ein Niedersachsen-Derby ohne Fans im Stadion konnten und wollten wir uns vor Corona alle nicht vorstellen. Leider ist in diesen Zeiten vieles anders und aktuell steht der Gesundheitsschutz richtigerweise über allem! Deshalb können wir zwar nachvollziehen, dass einige unserer Fans den Wunsch haben, nah am Geschehen und an der Mannschaft zu sein, unser dringender Appell ist aber: bitte vermeidet Ansammlungen vor dem Stadion und anderswo und haltet euch an die gültigen Regeln! Vor diesem Hintergrund weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Aktion eines Teils der aktiven Fanszene weder vom Verein initiiert wurde und wir im Vorfeld auch keine Kenntnis hatten! Aktuell gilt ganz einfach das Motto 'Räumlich getrennt - im Herzen vereint!' Je besser wir das beherzigen, desto schneller sehen wir uns wieder in unserem Eintracht-Stadion." Lange nicht gehörte Fangsesänge Die Fans gingen im Stadion selbst weniger zimperlich um. Zwischen Mannschaft und den Anhängern, die sich im Innenraum im Halbkreis aufgereiht hatten, stand ein Anpeitscher, der der Mannschaft deutlich machte, was die Fans am Samstag erwarten: "Leidenschaft, Emotionen und alles raushauen." Zusammen skandierten sie Eintracht-Gesänge, aber auch "Tod und Hass dem HSV" und "Hannover verrecke".