Vor zwei Jahren: Hannover 96 gewinnt das Derby gegen Braunschweig – Rückblick mit Bildern und Videos

Zweite Liga, 29. Spieltag, Hannover 96 hatte Eintracht Braunschweig zu Gast. Es lief die 32. Minute an diesem 15. April im Jahr 2017, kurz nach 13.30 Uhr: Edgar Prib brachte eine Ecke an den Fünfmeterraum, wo sich Niclas Füllkrug aus einer Traube Verteidiger hochschraubte – und unhaltbar ins lange Ecke einköpfte.

Wie das Spiel wohl ausgegangen wäre, wenn Neuzugang Martin Harnik nicht quasi postwendend den Anschluss erzielt hätte (38. Minute)? In der 66. Minute glich Kenan Karaman jedenfalls für die Roten aus. Ein Unentschieden, das sich für 96 deutlich besser anfühlte als für den BTSV, der ja schon zwei Tore in Front gelegen hatte.

Dabei hatte das Spiel bereits im Vorfeld einen langen Schatten voraus geworfen. Bereits das Hinspiel war spektakulär gewesen. Nach 17 Minuten hatte die Eintracht durch Reichel geführt, in der 36 Minute gar durch Hernandez erhöht.

Vor dem Rückspiel in Hannover heizten Braunschweiger Fans ihrer Mannschaft dann beim Abschlusstraining ein – und schossen dabei den Angreifer Julius Biada mit einem Feuerwerkskörper ab.

Am Spieltag stürmten Anhänger aus Braunschweig das 96-Stadion am Eingang Süd-West, indem sie ein Gitter abseits der Sicherheitskontrollen durchbrachen. Die Polizei setzte sie jedoch fest, bevor sie zu den Blöcken im Stadion gelangen konnten. 183 Fans wurden in Gewahrsam genommen.