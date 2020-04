Heute vor drei Jahren: Niclas Füllkrug köpft Hannover 96 zum Derbysieg!

Zur Erinnerung: Im Hinspiel hatte Braunschweig eine 0:2-Führung noch aus der Hand gegeben, 96 kam dank der Treffer von Martin Harnik und Kenan Karaman noch zu einem Punkt.

Am Spieltag selbst ging es nicht weniger hoch her: Vor dem Anpfiff stürmten Anhänger der Eintracht die HDI-Arena am Eingang Süd-West, indem sie ein Gitter abseits der Sicherheitskontrollen durchbrachen. Die Polizei setzte sie jedoch fest, bevor sie zu den Blöcken im Stadion gelangen konnten. 183 Fans wurden in Gewahrsam genommen.

Die sahen in der Folge nicht die beeindruckende Choreografie der 96-Fans ummittelbar vor Spielbeginn - sie erstreckte sich über Nordkurve und Westtribüne. Mit 42.700 Zuschauern war das Stadion ausverkauft, 6.300 Plätze mussten aus Sicherheitsgründen frei bleiben. Dann der Anpfiff, 13 Uhr, los geht's!