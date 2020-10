96-Meinung: Der 4:1-Derbysieg war sogar noch zu wenig - das war ein Klassenunterschied!

Da kann man ruhig mal ins oberste Regal greifen - das war das schönste Fußballerlebnis des Jahres in Hannover. Derby gewonnen und endlich wieder Stimmung im Stadion, die Spieler machen die Welle vor der Kurve - mehr geht nicht nach den ach so vielen stillen Corona-Kicks. „Derbysieg, Derbysieg,“ und „Oh, wie ist das schön“, das hörte sich nach deutlich mehr Fans an als die 7300, die tatsächlich in der HDi-Arena zuschauten.

Das 4:1 spiegelte dann nicht mal den Klassenunterschied wider, der sich über die kompletten 90 Minuten zeigte. Braunschweig war spielerisch brutal unterlegen - führte aber plötzlich durch einen Glücksschuss mit 1:0. Das wäre des Witz des Jahres gewesen, wenn die limitierte Eintracht dieses Derby gewonnen hätten.