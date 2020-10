96-Meinung: Freude und Last des Braunschweig-Derbys

Ein Derbysieg wirkt durchaus befreiend in unbeständigen Zeiten. Er schweißt zusammen, schafft eine starke Einheit. Diese Nachbarschaftsduelle taugen als wuchtige Meilensteine in einem noch im Aufbau befindlichen Teamgefüge. Die Stimmung in erfolgreichen Zeiten ist immer gut, klar. Nach Derbysiegen ist sie unbeschreiblich. In manchen Teilen Deutschlands werden Derbysiege höher bewertet als der Klassenerhalt. Fragen Sie mal auf Schalke nach.

Der Hannover-Fan gewichtet sechs Punkte gegen Peine-Ost sicher nicht als oberstes Saisonziel – gleichwohl aber bringen genau diese Spiele den Spaß und die Lockerheit, die folgende Saisonphase erfolgreich zu gestalten. Mit guter Derby-Sieger Laune wachsen 96 neue Muckis im Kampf für ganz oben.

Bilder vom Training von Hannover 96 am 30. September. Der Spaß kommt nicht zu kurz, erst recht nicht bei Marvin Ducksch und Hendrik Weydandt. © Florian Petrow

Nach einer Niederlage rutscht 96 schon nach drei Spieltagen in die Krise Die unbestrittene Gefahr jedoch: Geht dieses Derby nach dem Osnabrück-Wackler auch noch in die Binsen, dann liegt ein brutal schweres Gewicht auf den 96-Schultern, der Weg zu Platz zwei bleibt weit. So oder so – die neue 96-Mannschaft steht vor ihrer ersten richtig großen Bewährungsaufgabe. Schwierig zu bespielender Gegner, erstmals wieder Fangefühle auf den Tribünen, wallende Emotionen allerorten.