Sechs Punkte nach Rückstand geholt: 96 zeigt nur im Derby Comebackqualitäten

96-Torschütze Marvin Ducksch: "Wir wussten, was heute auf dem Spiel stand. Wie wichtig der Sieg nicht nur für uns ist, sondern auch für die ganze Stadt und die Fans. Wir wollten den 96-Anhängern was zurückgeben, und das ist uns zweimal in dieser Saison geglückt. Von daher sind wir überglücklich." ©