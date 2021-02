Derby vorm TV: Eine 96-Anhängerin spricht über ihre Leidenschaft in Corona-Zeiten

Als der Spielplan damals rauskam, haben wir uns noch geärgert nach dem Motto „Die Braunschweiger haben beim Rückspiel volle Hütte, und wir dürfen nur vor maximal 9000 Zuschauern spielen“. Im Nachhinein muss man sagen: Glück gehabt. Man stellt sich ein Derby natürlich komplett anders vor. Normalerweise ist die Stadt schon Wochen vorher in Aufregung, die Markthalle platzt am Spieltag aus allen Nähten. Das war natürlich nicht der Fall. Aber man war immerhin dabei.

Da hängen wir uns wieder den Schal ins Wohnzimmer, ziehen das Trikot an und machen hier Derby. Es hilft ja nichts. Aber ein 96-Spiel verpassen – auf gar keinen Fall. Wir haben schon gesagt: Wenn wieder Zuschauer zugelassen werden, ist es uns egal, wo 96 zuerst spielt: Wir sind dabei.

Wie wird es am Samstag sein?

Die ersten Spiele ohne Zuschauer bei Sky zu sehen, darauf hatte ich zuerst auch keine Lust. Mittlerweile muss ich leider sagen: Man ge­wöhnt sich daran. Jetzt kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das war, sich beim Torjubel mit Tausenden in den Armen zu liegen.

Glaubst du, dass es in dieser Saison noch Spiele mit Zuschauern geben wird?

Fußball mit Fans hat es ja in Braunschweig am Dienstag gegeben. Da waren 200 Leute verbotenerweise im Eintracht-Stadion, um das eigene Team heiß zu machen und 96 zu verunglimpfen.

Der Fußball spricht immer von seiner Vorbildfunktion. Dass die 200 Anhänger so etwas tun, ist das eine. Aber dass der Verein das auch noch duldet, das geht gar nicht.

Umgekehrt würdest du das genauso sehen?

Im Hinspiel gab es vor unserem Stadion ja auch Bilder, wo man sagen musste: schwierig. Das habe ich genauso gesehen und war auch nicht dabei. Wenn es nicht erlaubt ist, dann ist es so. Dann muss man sich an die Abstandsregeln halten und eine Maske tragen. Und dann kann man eben nicht so feiern, wie man es kennt.