Mitarbeiter des AWO-Fanprojekts öffnet die Türen: BTSV erklärt Fanversammlung vor Derby gegen 96

Im Vorfeld des Derbys zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 verschafften sich zahlreiche BTSV-Fans Zugang zum Stadion und feuerten ihre Mannschaft an. Doch wie war das in Corona-Zeiten überhaupt möglich? Die Braunschweiger bezogen in einer Pressemitteilung am Sonntag Stellung und erklärten die Vorkommnisse.