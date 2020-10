Auf den Spuren von Niclas Füllkrug: Wer wird dieses Mal zum Derby-Helden?

Wie die Zeit verfliegt: Es ist schon wieder fast drei ein halb Jahre her, dass Niclas Füllkrug mit seinem Siegtreffer im Derby die gesamte HDI-Arena in Ekstase bringt. Vor der neuesten Auflage des Niedersachsen-Derby stellt sich die Frage: Wer kann in die Fußstapfen des heutigen Werder-Profis treten?