Was ist wichtiger für 96: Derbysieg oder Aufstieg? Ihr habt eine klare Meinung 

Spielerisch lief zwar noch nicht alles rund, aber die 96er sind auf einem guten Weg. Das müssen sie auch - schließlich soll es in dieser Spielzeit mit dem Aufstieg in die Bundesliga klappen.

Hannover 96 ist sehr ordentlich in die neue Saison gestartet. Im Pokal hat sich das Team von Kenan Kocak mehr oder weniger souverän mit 3:2 bei den Würzburger Kickers durchgesetzt, es folgte ein 2:0-Erfolg in der Liga gegen den Karlsruher SC.

Wäre es eine gute Saison für 96, wenn...?

Am kommenden Freitag geht es mit einem Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück weiter, in der Woche darauf empfängt Hannover die Eintracht aus Braunschweig zum Derby.

Da das Prestigeduell mit den Löwen nicht mehr in allzu weiter Ferne liegt, haben wir euch aus gegebenem Anlass ein paar Fragen dazu gestellt. Wäre es eine gute Saison für 96, wenn der Aufstieg verpasst wird, Braunschweig dafür aber absteigt? Über 1.000 SPORTBUZZER-User haben abgestimmt: 60,3 Prozent sind der Meinung, dass es in besagtem Szenario keine gute Saison für die Roten wäre, 39,7 Prozent sehen es anders.

Aufstieg oder Derbysieg?

Außerdem wollten wir von euch wissen, ob ein Derbysieg oder der Aufstieg wichtiger ist. Zu diesem Thema habt ihr eine klare Meinung: Für satte 70,2 Prozent ist der Aufstieg deutlich wichtiger! Nur 29,8 Prozent würden sich über einen Sieg gegen die Eintracht mehr freuen.

Dennoch dürfte ganz Hannover gespannt auf das Derby am 3. Oktober blicken. Oder etwa doch nicht? Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich auch im Profifußball viel verändert. Fans mussten sich an Geisterspiele gewöhnen, am letzten Wochenende durften allerdings teilweise wieder Zuschauer in die Stadien.

Corona als Spielverderber?

Trotzdem haben wir uns gefragt, ob die Pandemie euch die Vorfreude auf die Derbys gegen Braunschweig genommen hat. Hierbei gehen eure Meinung auseinander. 34,6 Prozent sind genauso aufgeregt wie vor der Coronakrise, 25,9 Prozent sind sich noch nicht sicher und 39,4 Prozent - und damit die knappe Mehrheit - empfindet deutlich weniger Vorfreude als normalerweise.

Ihr habt großes Vertrauen in 96!

Und wie hoch ist euer Vertrauen in Hannover 96? Wir wollten wissen, ob das Team von Kenan Kocak die Derbys siegreich gestalten kann. Die Antwort: ein klares JA! 90,5 Prozent sind der festen Überzeugung, dass die Roten im Hinspiel am 3. Oktober drei Punkte holen. 7,1 Prozent glauben an ein Remis und mickrige 2,4 Prozent denken, dass Braunschweig gewinnen wird.