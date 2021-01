Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis gegen den 1. FC Nürnberg in Form

Zweiter Auswärtssieg in Folge! Nach dem enttäuschenden 2:3 gegen St. Pauli hat sich Hannover 96 mit einem 5:1 (2:1) beim 1. FC Nürnberg eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Mannschaft von Kenan Kocak war in Franken bei unangenehmen äußeren Bedingungen von Beginn an die bessere Elf und macht sich völlig verdient mit drei Zählern auf die Heimreise gen Norden.

Nach dem Erfolg in Darmstadt nun also der zweite Dreier in der Fremde hintereinander - passt im Großen und Ganzen, so kann es am Mittwoch in Karlsruhe natürlich gern weitergehen. Wie die 96er um Kapitän Dominik Kaiser beim Club im Einzelnen in Form waren, lest ihr in unserer Einzelkritik.