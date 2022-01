Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis gegen Mönchengladbach in Form

Pokalwahnsinn in Hannover: 96 wirft Borussia Mönchengladbach aus dem Wettbewerb, setzt sich im Achtelfinale in beeindruckender Manier mit 3:0 (2:0) gegen den favorisierten Bundesligisten durch. Maximilian Beier (4., 51.) traf doppelt, zudem war Sebastian Kerk per Handelfmeter (36.) erfolgreich. Man darf ja mal träumen: Die Roten machen den nächsten Schritt Richtung Berlin, 30 Jahre nach dem Coup von "Colt" Sievers & Co...

Das ist Fakt: Die Mannschaft von Coach Christoph Dabrowski hat eine große Überraschung geschafft. Wie die Spieler im Einzelnen in Form waren, lest ihr in unserer Einzelkritik.