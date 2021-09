Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis gegen den SV Sandhausen in Form

Das ist eine große Enttäuschung: Hannover 96 hat sich dem SV Sandhausen geschlagen geben müssen, unterlag in der heimischen HDI-Arena vor lediglich gut 10.000 Zuschauern mit 1:2 (0:0). Immanuel Höhn (73.) brachte die Gäste im zweiten Abschnitt in Führung, Daniel Keita-Ruel (78.) erhöhte kurz darauf. Der eingewechselte Dominik Kaiser konnte zwar schnell sehenswert verkürzen (82.), mehr gelang 96 aber nicht.

Anzeige

Nichts ist es also geworden aus dem erhofften dritten Sieg am Stück. Statt sich ruhigen Gewissens nach oben orientieren zu können, müssen die Roten nun wieder nach unten schauen. Wie die 96-Profis bei der Heimniederlage im Einzelnen in Form waren, lest ihr in unserer Einzelkritik.