Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis gegen den Hamburger SV in Form

Es geht doch noch! Hannover 96 gewinnt nach acht Spielen ohne Sieg das Nordduell gegen den Hamburger SV mit 1:0 (1:0). Das Spiel startete flott, bereits in der elften Spielminute zappelte der Ball im Tor von Hannover 96. Robert Glatzel verwertete die Flanke von Bakery Jatta per Kopf, da Jatta aber mit einem Fuß im Abseits stand, fand der Treffer berechtigterweise keine Anerkennung. Nur zwei Minuten später dann die Fühurng für Hannover. Nach einem HSV-Eckball konnte Dominik Kaiser das 96-Spiel schnell machen, Maximilian Beiers Schuss landetete nach Glanztat von HSV-Schlussmann Marko Johansson am Pfosten, Linton Maina staubte aus spitzem Winkel zum 1:0 ab. Der HSV blieb spielbestimmend, aber der letzte Pass kam nicht durch die kompakt und griffig verteidigende 96-Defensive. Brenzlig wurde es für Martin Hansen nochmals in der 41. Minute, Glatzel setzte den Kopfball jedoch knapp am 96-Tor vorbei.

Auch im zweiten Durchgang blieb der Hamburger SV das tonangebende Team. Doch zur Dominanz kam nun auch noch Zielstrebigkeit. In der 47. Minute hatte 96 Glück, dass Sei Muroya und Marcel Franke schlimmeres gerade noch kurz vor der Linie verhindern konnten. Nach einem gut gesetzten Nadelstich in der 56. Minute, den Maina und Lukas Hinterseer schön ausspielten, hätte 96 das 2:0 erzielen können, doch Mainas Flanke wurde geblockt und erreichte Kaiser im Zentrum nicht. Der HSV rannte weiter an, doch 96 schaffte es unter Interimscoach Christoph Dabrowski an diesem Nachmittag die Null zu halten.