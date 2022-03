Viermal die 6: So waren die 96-Profis gegen den 1. FC Nürnberg in Form

Nächste Niederlage für Hannover 96: Gegen den 1. FC Nürnberg hat die Mannschaft von Christoph Dabrowski kein Land gesehen und völlig verdient wie deutlich mit 0:3 (0:1) den Kürzeren gezogen. Vor 14.300 Zuschauern waren die Franken von Anfang an die spielerisch überlegene Mannschaft, die am Ende mit einem Doppelpack den Sack zumachte.

96 enttäuschte auf ganzer Linie, war nur in wenigen Phase auf Augenhöhe mit den Gästen - und das im eigenen Stadion. Es wird nach einem Zwischenhoch offenbar wieder ungemütlicher im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Wie die Spieler im Einzelnen in Form waren, lest ihr hier in unserer Einzelkritik.