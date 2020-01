Ihr könnt abstimmen: Wir suchen eure 96-Elf des Jahrzehnts!

Es gab einige Spieler in den Reihen von Hannover 96, die den Verein in den vergangenen zehn Jahren maßgeblich prägten. Einige von ihnen machten mit 96 so ziemlich alles mit, was nur geht: Abstieg, Klassenerhalt, europäisches Geschäft. Andere spielten sich in den sportlich erfolgreichen Europa-League Zeiten von 96 in die Herzen der Fans. Eines eint sie aber alle: Sie wurden bei Hannover 96 zu Identifikationsfiguren.