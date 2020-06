Vermasselt Ex-96-Profi Elias Huth Eintracht Braunschweig den Aufstieg?

„Du denkst, du hast schon alles erlebt - und dann kommt so etwas“, stammelte Zwickaus Trainer Joe Enochs mit feuchten Augen nach dem 3:2 seines FSV Zwickau gegen Eintracht Braunschweig. „Schade, dass keine Zuschauer im Stadion waren, so etwas muss man live erlebt haben. Wir waren mausetot.“

Huth ist vom 1. FC Kaiserslautern nach Zwickau verliehen, in 29 Drittliga-Spielen hat er 13-mal getroffen in dieser Saison. Obendrauf kommen vier Torvorlagen. 96 hätte ihn in diesem Sommer per Rückkaufklausel zurückholen können in die alte Heimat, verzichtete aber. Eine halbe Million Euro hätte Hannover das gekostet - offenbar zu viel für Huth.

Huth schießt 96 zum DFB-Pokalsieg

Dessen Stern war in Hannover vor vier Jahren aufgegangen, zumindest ein bisschen. Am 21. Mai 2016 schoss er die U19 von 96 zum DFB-Pokalsieg gegen Hertha BSC. Beim 4:2 traf Huth einmal, bereitete ein Tor vor und landete nach einem Zweikampf mit einem lebensgefährlichen Lungenanriss im Krankenhaus.

Sein Trainer damals: Daniel Stendel. Der belohnte Huth später mit einem Profieinsatz über eine Minute gegen Heidenheim (3:2). Huth kam für Martin Harnik. „Huth, Huth, Huth“ – die Fans riefen seinen Namen wie früher bei dem Namensvetter Robert. Aber Huth traf für 96 nur noch in der Regionalliga (11-mal).