Gegen Hamburg von Beginn an? Emil Hansson "muss nicht sofort in der Startelf stehen"

... ein mögliches Startelf-Debüt beim HSV: Da mache ich mir keinen Druck. Ich bin neu im Team, bin noch ein junger Spieler, ich muss nicht sofort in der Startelf stehen. Es kann ein paar Spiele dauern, sich an den deutschen Fußball und die 2. Liga zu gewöhnen. Aber wenn der Trainer mich in die Startelf stellt, bin ich bereit dafür. Und wenn er mich erst mal auf der Bank haben will, werde ich für meine Einwechslung bereit sein.

"Hätte bei meiner Kopfballchance ein Tor machen sollen"

... die ersten 96-Minuten gegen Fürth: Mein Debüt zu Hause hat sich gut angefühlt. Aber ich hätte bei meiner Kopfballchance ein Tor machen sollen. Schade, dass das nicht geklappt hat. Insgesamt ist der Fußball in Deutschland ein bisschen physischer und direkter als in den Niederlanden. Da­durch kommst du als An­grei­fer eher in Eins-gegen-eins-Situationen. Das kann mir zugutekommen.

... Stärken und Vorlieben: Links außen habe ich meine besten Spiele gemacht, aber ich kann auch zentral spielen. Meine Stärken? Ich bin gut im Eins-gegen-eins, schnell, habe ein gutes Passspiel, gutes Dribbling. Und mein Schuss ist auch okay.

... die ersten Tage in Hannover: Der erste Eindruck war richtig gut, auch wenn die erste Woche natürlich sehr viel anstand. Ankommen, Training, Wohnungssuche. Da war noch nicht so viel Zeit, die Stadt zu erkunden. Ich habe erst mal im Hotel hier am Maschsee gewohnt, also im Bereich rund ums Stadion kenne ich mich schon gut aus (lacht). Jetzt haben meine Freundin und ich aber eine Wohnung ge­fun­den und ziehen nächste Woche nach Kirchrode.

... Ziele mit 96: Als Allererstes möchte ich richtig an­kom­men. Die Kultur ist na­tür­lich ähnlich, aber es ist ein anderes Land, eine andere Sprache. Da stehen auf jeden Fall ein paar Stunden Deutschunterricht an. Sportlich will ich dem Team einfach helfen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Und ich möchte so viel spielen wie möglich. Natürlich möchte man gern oben mitspielen, aber da gibt es keinen Druck vom Verein. Wir arbeiten hart, mal sehen, wo wir landen.