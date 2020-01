Fix: Hannover 96 leiht Emil Hansson bis Saisonende an den RKC Waalwijk aus!

Mit der U19 des SK Brann Bergen wurde Emil Hansson 2014 norwegischer Meister (2. von rechts). Daraufhin wechselte er in die U19 des schwedischen Erstligisten Kalmar FF . ©

Hansson will spielen

"Emil ist auf uns zugekommen mit dem Wunsch, sich für ein halbes Jahr ausleihen zu lassen", sagt Gerhard Zuber, der Sportliche Leiter von Hannover 96. Der talentierte Hansson sollte 96 mit seiner Schnelligkeit und seiner engen Ballführung in der Offensive weiterhelfen, zeigte seine Qualität aber nur in Ansätzen. Dafür bekam er aber auch nicht oft die Möglichkeit. Bei 96 kam der schwedische U21-Nationalspieler auf gerade einmal 361 Spielminuten in 14 Einsätzen.