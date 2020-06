Nie wieder Hannover 96? Fortuna Sittard will Emil Hansson fest verpflichten

In Erinnerung bleibt seine Klasse-Flanke zum 3:2 beim Karlsruher SC. Zum Siegtor gereicht hat der Geniestreich des damals gerade erst eingewechselten Emil Hansson allerdings nicht, weil die Roten (unter Coach Mirko Slomka) ebenfalls in der Nachspielzeit noch das 3:3 kassierten. Großes Talent, viele Chancen (14 Spiele) nicht genutzt - 96 verlieh Hansson im Winter zurück zur RKC Waalwjk. Im Sommer war der 21-Jährige für 250.000 Euro gekommen vom niederländischen Erstligisten gekommen.

Nun will Fortuna Sittard Hansson für einen ähnlichen Betrag fest verpflichten. 96-Sportdirektor Gerhard Zuber erklärte, er sei in Gesprächen mit dem Berater wegen Hanssons weiterer Karriere. Sittard-Manager Sjors Ultee bestätigte der Zeitung De Limburger das Interesse an Hansson.