Einer der jungen Wilden: Neuzugang Emil Hansson soll bei Hannover 96 für Furore sorgen

Sein erstes Training, sagte Hansson selbst, war schon mal „good“. „Ich freue mich darauf, die Jungs besser kennenzulernen“, sagte er. Spätestens gestern Nachmittag wusste Hansson auch, woran er an den neuen Kollegen ist. Waldemar Anton schoss ihm beim „Gammeleck“ unter dem Jubel der Kollegen durch die Beine. Ein Tunnel zur Begrüßung. Willkommen in Hannover.

Alte Regel. Die Neuen tragen die Bälle. Emil Hansson (21) und Jannes Horn (22) schleppten um 10.26 Uhr den Ballsack auf den Trainingsplatz. Horn ist seit Donnerstag beim Zweitligisten Hannover 96, Hansson trainierte Dienstag zum ersten Mal mit seiner neuen Mannschaft. Der schwedische U21-Nationalspieler hielt sich in der Spielform noch vornehm zurück. Wie ein neuer Spieler, der sich an die neue Sprache und Mitspieler noch gewöhnen muss. Ein gutes Dribbling setzte er an, zwei Pässe mit seinem starken rechten Fuß, ein Hackentor versuchte Hansson. Sportdiektor Jan Schlaudraff beobachtete Hansson im Training genau.

Mit Muslija und Maina: Hansson ist einer der jungen Wilden

Hansson hat Zeit, sich an das Umfeld zu gewöhnen. Für den Schweden war es „erst mal schön, hier zu sein. Ich habe einen sehr positiven Eindruck von der Mannschaft und dem Trainer. Das Niveau ist gut.“ Läuferisch steigerte Hansson am Nachmittag das Niveau bei den Sprints, er lief leicht vorne weg, bloß nicht zu weit, um nicht als Sprint-Streber aufzufallen.

Nur knapp 700 000 Euro soll 96 für das schnelle Schweden-Schnäppchen an Feyenoord Rotterdam gezahlt haben. Auch nicht zu viel für einen, der das Versprechen mitbringt, den Unterschied zu machen in der 2. Liga mit besonderer Schuss- und Dribbeltechnik. Slomka sieht in Hansson einen der „Jungen Wilden“ bei 96. Dazu gehören Florent Muslija und Linton Maina. Maina wird Hanssons Rivale auf der Linksaußen-Position sein, im Training war er auffälliger als der Schwede – er ist ja auch schon länger dabei. Muslija wird nach den starken Szenen in Wiesbaden seinen Platz in der Startelf behalten. Durchaus denkbar, dass Slomka den neuen Mann erst später einwechselt und ihm Zeit geben wird, sich einzugewöhnen. Der Trainer zählt Hansson zu den „offensiven Typen, die Chancen herausspielen und eiskalt verwandeln“.