Hannover 96 empfängt Borussia Mönchengladbach: Wie würdet Ihr aufstellen?

Rund um den ganzen Trubel der Entlassung von Horst Heldt und der Suche nach einem Manager-Nachfolger, ging das Sportliche bei Hannover 96 in dieser Woche ein wenig unter. Dennoch: Am Samstag ist wieder Bundesliga-Fußball in Hannover. Zu Gast ist Dieter Hecking mit Borussia Mönchengladbach. Ein starker Gegner, der in den vergangenen Wochen allerdings nach seiner starken Form aus der Hinrunde sucht.

Doll ist von der Qualität überzeugt

Thomas Doll betonte auf der 96-Pressekonferenz erneut: "Ich bin immer noch der Überzeugung, dass die Jungs die Qualität haben, Hannover 96 in der ersten Liga zu halten". Kein unmögliches Unterfangen, aber eine verdammt schwierige Aufgabe. Ein wenig Mut machen die vergangenen Auftritte der Roten - gegen Augsburg, Schalke und Wolfsburg wäre für 96 durchaus etwas Zählbares drin gewesen, am Ende stand das Team von Thomas Doll allerdings wieder mal mit leeren Hände da.