Erzgebirge Aue reist mit Braunschweiger Derbysieger zu Hannover 96

„Aber dafür habe ich einen der schönsten Siege in meiner Karriere ge­gen Hannover gefeiert“, sagte Hochscheidt zum 3:0 im April 2014 mit seinem damaligen Klub Eintracht Braunschweig in der Bundesliga: „Ich habe das dritte Tor in dem Derby geschossen. Anschließend stand ganz Braunschweig kopf. Das war etwas Besonderes.“

"Auf jeden Fall etwas Zählbares mitnehmen"

Am Samstag wird Hochscheidt erneut auf 96 treffen. „Es ist unser letztes Auswärtsspiel in diesem Jahr. Wir wollen eine gute Leistung abliefern und auf jeden Fall etwas Zählbares mitnehmen“, äußerte sich der 32-Jährige zuversichtlich. Er geht etwas ausgeruhter in die Partie als seine Teamkollegen. Der Blondschopf hatte in den beiden vergangenen Spielen aufgrund einer Rot-Sperre gefehlt.

Diese hatte er sich am 11. November in der Auswärtspartie beim Karlsruher SC eingehandelt. „Ich denke, dass es schlimmere Fouls gibt. Aber die Sache ist abgehakt. Ich habe mich mit Gegenspieler Marco Thiede in den Arm genommen – was soll ich da noch sagen“, erklärt Hochscheidt.